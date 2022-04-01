Грузия присоединяется к санкциям против россии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что страна присоединяется ко всем введенным санкциям против рф. Об этом она заявила в эфире телеканала CNN, передает УНН.
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"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против рф, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", - сказала Зурабишвили.
По ее словам, Грузия также поддерживает все международные резолюции в поддержку Украины.
Ранее
В конце февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что власти страны не поддержат экономические и финансовые санкции, которые вводят в отношении россии на фоне ее вторжения в Украину.
По его словам, санкции якобы "навредят национальным интересам Грузии.
На фоне позиции Тбилиси, Украина отозвала из Грузии своего посла.