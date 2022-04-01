Грузія долучається до санкцій проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що країна приєднується до всіх запроваджених санкцій проти рф. Про це вона заявила в ефірі телеканалу CNN, передає УНН.
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"Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти рф, і це дійсно вже щось значить для нашого фінансового сектора", - сказала Зурабішвілі.
За її словами, Грузія також підтримує всі міжнародні резолюції на підтримку України.
Раніше
Наприкінці лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив, що влада країни не підтримає економічні та фінансові санкції, які вводять щодо росії на тлі її вторгнення в Україну.
За його словами, санкції нібито "зашкодять національним інтересам" Грузії.
На тлі позиції Тбілісі, Україна відкликала з Грузії свого посла.