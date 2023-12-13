Группа вражеских дронов движется в направлении Одессы - Воздушные силы

В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в Подольском районе

В Киеве полиция задержала мужчину за стрельбу во время ссоры с коллегой на Подоле, позже у него нашли предмет, похожий на пистолет. По факту инцидента работает следственно-оперативная группа.