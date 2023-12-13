Группа вражеских дронов движется в направлении Одессы - Воздушные силы
Киев • УНН
Военно-воздушные силы предупредили о беспилотниках, направляющихся в Одессу, и призвали жителей города идти в укрытие.
В Воздушных силах зафиксировали группу дронов в направлении Одессы, жителей призывают уходить в укрытие, передает УНН.
"Группа "шахедов" в направлении Одессы!" - сообщили в Воздушных силах.
Кроме того, глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы находиться в укрытиях.
Добавим
Ранее беспилотники атаковали Одесскую область. В Силах обороны юга сообщили о работе ПВО.
"Силы противовоздушной обороны работают!" Им не мешайте, в сеть ничего не выкладывайте!" - было указано в сообщении.
Группа вражеских дронов движется в направлении Одессы - Воздушные силы
Военно-воздушные силы предупредили о беспилотниках, направляющихся в Одессу, и призвали жителей города идти в укрытие.
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