Группа ICU перечислила 300 млн грн на поддержку Украины
Киев • УНН
За два года войны ICU выделила более 300 миллионов гривен на помощь проектам в Украине и уплатила более 330 миллионов гривен налогов, а банк "Авангард" пожертвовал более 127 миллионов гривен на поддержку Украины.
За два года полномасштабной войны ICU направила на проекты помощи Украине около 300 млн грн. Кроме того, ICU является одним из ведущих налогоплательщиков на финансовом рынке Украины - в течение 2022-2023 годов группа уплатила более 330 млн грн налогов и сборов в государственный бюджет. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.
Одним из самых активных финансовых доноров в составе группы является банк "Авангард", который направил более 127 млн грн благотворительной помощи в поддержку Украины.
Средства группы ICU были направлены фандрейзинговой платформе United24 и наиболее авторитетным украинским благотворительным фондам. Благодаря этой поддержке были приобретены лекарства и медицинское оборудование, техника, эвакуационный транспорт, средства для ликвидации последствий российского теракта на Каховской ГЭС, отстроены школы и укрытия в них.
ICU является постоянным партнером United24 и кроме финансирования проектов платформы, среди которых благотворительный матч Game4Ukraine, сбор "Поможем спасателям" и многие другие, поддерживает ее операционную деятельность.
В начале полномасштабной войны ICU первой запустила продажу военных облигаций, а с момента старта продажи военных ОВГЗ в Дії, каждая вторая облигация там была приобретена через ICU. По состоянию на конец 2023 года портфель клиентов ICU в ОВГЗ составил около 16 млрд грн. Всего за два года с начала полномасштабного вторжения, компанией было заключено сделок по ОВГЗ на сумму около 130 млрд грн.
Справка
Группа ICU - независимая инвестиционная группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимающаяся венчурными и финтех-инвестициями. География интересов группы - развивающиеся рынки.
В Украине ICU на протяжении уже 15 лет является крупнейшим брокером по торговле государственными облигациями. Группа также является лидером рынка управления активами и пенсионными сбережениями. Основатели ICU - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
Группа ICU перечислила 300 млн грн на поддержку Украины
За два года войны ICU выделила более 300 миллионов гривен на помощь проектам в Украине и уплатила более 330 миллионов гривен налогов, а банк "Авангард" пожертвовал более 127 миллионов гривен на поддержку Украины.
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