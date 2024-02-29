Группа бойцов 73-го центра ССО погибла в бою во время боевого задания
Киев • УНН
Украинские военнослужащие 73-го морского центра специальных операций погибли в бою во время эвакуации сил после выполнения задания против российских оккупантов.
Воины 73-го морского центра специальных операций погибли во время боевого задания. Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины, передает УНН.
Детали
ОФИЦИАЛЬНО!
Во время выполнения боевого задания в столкновении с российскими оккупантами героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций
В процессе эвакуации основных сил группы после выполнения специального задания, эти военные приняли свой последний бой, навечно оставшись в строю.
Вечная память и слава павшим Героям!
Украинские хакеры получили данные, благодаря которым ССО уничтожили российские средства слежения - Центр нацсопротивления23 февраля 2024, 11:37 • 19409 просмотров
Группа бойцов 73-го центра ССО погибла в бою во время боевого задания
Украинские военнослужащие 73-го морского центра специальных операций погибли в бою во время эвакуации сил после выполнения задания против российских оккупантов.
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