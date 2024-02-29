Группа бойцов 73-го центра ССО погибла в бою во время боевого задания

Убили пожилого мужчину за замечание: На Харьковщине идентифицированы 3 российских оккупантов

В Харьковской области установлены данные трех человек, которые оказались военнослужащими рф. Оккупанты обвинены в убийстве 70-летнего мужчины после того, как он высказал замечание.