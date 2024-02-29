Група бійців 73-го центру ССО загинула в бою під час бойового завдання
Київ • УНН
Українські військовослужбовці 73-го морського центру спеціальних операцій загинули в бою під час евакуації сил після виконання завдання проти російських окупантів.
Воїни 73-го морського центру спеціальних операцій загинули під час бойового завдання. Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, передає УНН.
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Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій
У процесі евакуації основних сил групи після виконання спеціального завдання, ці військові прийняли свій останній бій, навічно залишившись в строю.
Вічна пам’ять і слава полеглим Героям!
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