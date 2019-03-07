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Группа умелых воров похитила металла на четверть миллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 8627 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Сумской области разоблачили хорошо организованную группу умелых воров, которая орудовала на сельско-хозяйственных предприятиях. Ущерб, нанесенный деятельностью группы, оценивают в 270 тыс. грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

По версии следствия, в области сложилась группа из четырех мужчин, которые имели судимости за кражи. Они воровали из дачных кооперативов и сельскохозяйственных предприятий металлические объекты и сбывали их в пунктах приема металлолома. Правоохранители назвали деятельность воров хорошо организованной и слаженной.

По их данным, группа орудовала в темное время суток - трое мужчин возились с металлическими изделиями на территории выбранных объектов, а четвертый ожидал сигнала, чтобы подъехать на грузовике и подобрать подельников и краденое.

Подозреваемые похищали такие вещи, как цистерны, автомобильные весы и другие габаритные предметы из металла, которые воровали с помощью газового резака. Уже утром они сдавали краденое на металлолом.

Группа орудовала в Сумской области почти месяц, но случайно привлекла внимание полиции, когда ехала с краденым в пункт приема металла. В результате всех четырех арестовали.

Сейчас мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, в Одессе трое воров вынесли из одной из квартир Одессы компьютерную технику, норковую шубу, золото, документы на право собственности, металлический сейф с деньгами в разной валюте, в том числе 77 тыс. Долларов США.

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