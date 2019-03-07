Група вправних злодіїв викрала металу на чверть мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Сумській області викрили добре організовану групу вправних крадіїв, що орудувала на сільсько-господарських підприємствах. Збитки, нанесені діяльністю групи, оцінюють в 270 тис. грн, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
За версією слідства, в області склалась група з чотирьох чоловіків, які мали судимості за крадіжки. Вони цупили з дачних кооперативів та сільсько-господарських підприємств металеві об'єкти і збували їх у пунктах прийому металобрухту. Правоохоронці називають діяльність крадіїв добре зорганізованою та злагодженою.
За їхніми даними, група орудувала в темну пору доби - троє чоловіків порались із металевими виробами на території вибраних об'єктів, а четвертий очікував сигналу, щоб під'їхати на вантажівці та підібрати подільників і крадене.
Підозрювані викрадали такі речі, як цистерни автомобільні ваги та інші габаритні предмети з металу, які цупили за допомогою газового різака. Вже вранці вони здавали крадене на металобрухт.
Група орудувала на Сумщині майже місяць, але випадково привернула увагу поліції, коли їхала із краденим до пункту прийому металу. В результаті усіх чотирьох заарештували.
Наразі чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, в Одесі троє крадіїв винесли з однієї з квартир Одеси комп’ютерну техніку, норкову шубу, золото, документи на право власності, металевий сейф з коштами у різній валюті, у тому числі 77 тис. доларів США.