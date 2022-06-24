"Группа семи" рассмотрит идею США о введении "потолка" цен на нефть
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Лидеры "Группы семи" рассмотрят на саммите в Баварии идею США о введении мирового "потолка" цен на нефть. Об этом заявил в пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, передает корреспондент УНН.
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«Мы будем участвовать в следующих выходных на встрече G7, я могу подтвердить, что это будет темой повестки дня встречи G7, и мы посмотрим, каковы положительные преимущества такого возможного предложения», - сказал Мишель.
Детали
По его словам, лидеры "Группы семи" должны принять все во внимание, чтобы убедиться, что имеют четкое представление о возможных последствиях.
Как добавила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, для введения такой меры нужна «глобальная коалиция».
Ранее
Как писал УНН, министр финансов США Джанет Йеллен работает над планом, согласно которому Соединенные Штаты и другие союзники Украины будут платить россии за ее нефть не больше себестоимости производства, используя западный контроль над страхованием и финансированием российских нефтяных поставок, чтобы заставить москву пойти на это. Российская нефть по-прежнему будет поступать на мировые рынки, помогая глобальной экономике, но рф будет получать за нее меньше денег.