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"Група семи" розгляне ідею США щодо запровадження "стелі" цін на нафту

"Група семи" розгляне ідею США щодо запровадження "стелі" цін на нафту

Київ • УНН

 • 119678 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Лідери "Групи семи" розглянуть на саміті в Баварії ідею США про запровадження світової "стелі" цін на нафту. Про це заявив у п'ятницю голова Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції за підсумками саміту ЄС, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми будемо брати участь у наступні вихідні на зустрічі G7, я можу підтвердити, що це буде темою порядку денного зустрічі G7, і ми подивимося, які позитивні переваги такої можливої ​​пропозиції», - сказав Мішель.

Деталі

За його словами, лідери "Групи семи" повинні взяти все до уваги, щоб переконатися, що мають чітке уявлення про можливі наслідки.

Як додала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, для введення такого заходу потрібна «глобальна коаліція».

Раніше

Як писав УНН, міністр фінансів США Джанет Йеллен працює над планом, згідно з яким Сполучені Штати та інші союзники України платитимуть росії за її нафту не більше собівартості виробництва, використовуючи західний контроль над страхуванням та фінансуванням російських нафтових поставок, щоб змусити Москву піти на це. Російська нафта, як і раніше, надходитиме на світові ринки, допомагаючи глобальній економіці, але рф отримуватиме за неї менше грошей.

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