Группа республиканцев выдвинула условия Байдену для дальнейшей помощи Украине. Хотят знать, каким образом Киев одержит победу

Детали

В письме республиканцы выражают обеспокоенность по поводу потенциальной задержки финансирования Израиля. Отмечается, что поддержка Израиля и Украины должна рассматриваться отдельно. Одной из причин называется то, что ситуация в Израиле динамична и угрожает всему региону, тогда как «в то время как фронты в Украине остаются в основном на месте в течение нескольких месяцев»

«По правде говоря, конфликты в Украине и в Израиле можно сравнить лишь в том, что их можно было бы избежать, если бы Ваша администрация на ранних этапах проводила политику сдерживания в отношении России и Ирана, а не успокаивала наших врагов...", - указывается в письме к Байдену.

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«Президент Байден и президент Зеленский должны предоставить Конгрессу США реальную стратегию победы. Простая стратегия "мы с вами к победе" или "мы должны победить" не является стратегией победы. Каким образом Украина одержит победу и сколько времени это займет? Эти оценки не обязательно должны быть точными, но мы должны понимать конечную цель и критерии выхода», - говорится в заявлении республиканцев.

Также отмечается, что Байден должен рассказать, сколько будет стоить реализация стратегии победы. Кроме того, президент США вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином должны четко информировать американский народ о ходе войны в Украине. И предоставить Конгрессу список вооружений, которые еще не были отправлены в Украину, но которые могли бы изменить ход войны.

«Нынешняя политика администрации, проводимая "медленными каплями", лишь продлевает страдания Украины, и Конгресс обязан сыграть свою роль в принятии решения о том, какие дополнительные возможности должны быть предложены Украине», - говорится в письме.

Также Байден и Остин должны объяснить, что произойдет, если американские инвестиции в Украину прекратятся. А Казначейство и министерство торговли США республиканцы просят отчитаться перед Конгрессом об уровне выполнения и соблюдения уже утвержденных санкций против россии.

Еще одно условие – это то, что США и все члены НАТО должны принять полную санкционную политику против России, включающую запрет на экспорт всех видов нефти, зерно и редкоземельные минералы.

Президент Байден и министр Остин должны предоставить четкое объяснение того, почему запрашиваемые ресурсы - это именно те ресурсы, которые необходимо выиграть. Кроме того, республиканцы просят Бандена рассказать, совпадают ли цели миссии США и Украины в отношении Крыма.

Также требуют он Байдена и Зеленского продолжения предоставления Конгрессу отчета о системах вооружения, которые были отправлены и использованы на сегодня.

Президент Байден должен предоставить обязательства и доказательства того, что его администрация не ставит под угрозу график и стоимость критически важных внутренних программ вооружений или обязательства, которые мы взяли на себя по тайваньским программам FMS и израильским программам FMF.

«Пока ваша администрация не выполнит эти условия, финансирование Украины не должно рассматриваться в Конгрессе. По этой причине очень важно, чтобы вы публично потребовали, чтобы финансирование обороны Израиля рассматривалось отдельно, отдельно», - говорится в письме.

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