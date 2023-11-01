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Группа республиканцев выдвинула условия Байдену для дальнейшей помощи Украине. Хотят знать, каким образом Киев одержит победу

Киев • УНН

 • 328516 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Восемь республиканцев Палаты представителей США выдвинули условия президенту Джо Байдену для дальнейшего оказания помощи Украине. Кроме того, они призвали отделить дополнительное финансирование для Израиля от Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на письмо, которое опубликовал конгрессмен Майк Гарсия.

Группа республиканцев выдвинула условия Байдену для дальнейшей помощи Украине. Хотят знать, каким образом Киев одержит победу

Детали

В письме республиканцы выражают обеспокоенность по поводу потенциальной задержки финансирования Израиля. Отмечается, что поддержка Израиля и Украины должна рассматриваться отдельно. Одной из причин называется то, что ситуация в Израиле динамична и угрожает всему региону, тогда как «в то время как фронты в Украине остаются в основном на месте в течение нескольких месяцев»

«По правде говоря, конфликты в Украине и в Израиле можно сравнить лишь в том, что их можно было бы избежать, если бы Ваша администрация на ранних этапах проводила политику сдерживания в отношении России и Ирана, а не успокаивала наших врагов...", - указывается в письме к Байдену.

Цитата

«Президент Байден и президент Зеленский должны предоставить Конгрессу США реальную стратегию победы. Простая стратегия "мы с вами к победе" или "мы должны победить" не является стратегией победы. Каким образом Украина одержит победу и сколько времени это займет? Эти оценки не обязательно должны быть точными, но мы должны понимать конечную цель и критерии выхода», - говорится в заявлении республиканцев.

Также отмечается, что Байден должен рассказать, сколько будет стоить реализация стратегии победы. Кроме того, президент США вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином должны четко информировать американский народ о ходе войны в Украине. И предоставить Конгрессу список вооружений, которые еще не были отправлены в Украину, но которые могли бы изменить ход войны.

«Нынешняя политика администрации, проводимая "медленными каплями", лишь продлевает страдания Украины, и Конгресс обязан сыграть свою роль в принятии решения о том, какие дополнительные возможности должны быть предложены Украине», - говорится в письме.

Также Байден и Остин должны объяснить, что произойдет, если американские инвестиции в Украину прекратятся. А Казначейство и министерство торговли США республиканцы просят отчитаться перед Конгрессом об уровне выполнения и соблюдения уже утвержденных санкций против россии.

Еще одно условие – это то, что США и все члены НАТО должны принять полную санкционную политику против России, включающую запрет на экспорт всех видов нефти, зерно и редкоземельные минералы.

Президент Байден и министр Остин должны предоставить четкое объяснение того, почему запрашиваемые ресурсы - это именно те ресурсы, которые необходимо выиграть. Кроме того, республиканцы просят Бандена рассказать, совпадают ли цели миссии США и Украины в отношении Крыма.

Также требуют он Байдена и Зеленского продолжения предоставления Конгрессу отчета о системах вооружения, которые были отправлены и использованы на сегодня.

Президент Байден должен предоставить обязательства и доказательства того, что его администрация не ставит под угрозу график и стоимость критически важных внутренних программ вооружений или обязательства, которые мы взяли на себя по тайваньским программам FMS и израильским программам FMF.

«Пока ваша администрация не выполнит эти условия, финансирование Украины не должно рассматриваться в Конгрессе. По этой причине очень важно, чтобы вы публично потребовали, чтобы финансирование обороны Израиля рассматривалось отдельно, отдельно», - говорится в письме.

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