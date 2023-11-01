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The Guardian

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Група республіканців висунула умови Байдену для подальшої допомоги України. Хочуть знати, яким чином Києв здобуде перемогу

Київ • УНН

 • 328516 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Восьмеро республіканців Палати представників США висунули умови президенту Джо Байдену для подальшого надання допомоги Україні. Крім того, вони закликали відокремити додаткове фінансування для Ізраїлю від України. Про це повідомляє УНН із посиланням на лист, який опублікував конгресмен Майк Гарсія.

Група республіканців висунула умови Байдену для подальшої допомоги України. Хочуть знати, яким чином Києв здобуде перемогу

Деталі

У листі республіканці висловлюють занепокоєння з приводу потенційної затримки фінансування Ізраїлю. Зазначається, що підтримка Ізраїлю та України має розглядатися окремо. Однією з причин називають те, що ситуація в Ізраїлі динамічна і загрожує всьому регіону, тоді «як фронти в Україні залишаються в основному на місці протягом кількох місяців»

«Правду кажучи, конфлікти в Україні та в Ізраїлі можна порівняти лише в тому, що їх можна було б уникнути, якби Ваша адміністрація на ранніх етапах проводила політику стримування щодо росії та Ірану, а не заспокоювала наших ворогів...", -вказується у листі до Байдена.

Цитата

«Президент Байден і президент Зеленський мають надати Конгресу США реальну стратегію перемоги. Проста стратегія "ми з вами до перемоги" або "ми маємо перемогти" не є стратегією перемоги. Яким чином Україна здобуде перемогу і скільки часу це займе? Ці оцінки не обов'язково мають бути точними, але ми маємо розуміти кінцеву мету та критерії виходу», - йдеться у заяві республіканців.

Також зазначається, що Байден повинен розповісти, скільки буде коштувати реалізація стратегії перемоги. Крім того, президент США разом з головою Пентагону Ллойд Остіном повинні чітко інформувати американський народ про перебіг війни в Україні. І надати Конгресу список озброєнь, які ще не було відправлено в Україну, але які могли б змінити хід війни.

«Нинішня політика адміністрації, що проводиться "повільними краплями", лише подовжує страждання України, і Конгрес зобов'язаний зіграти свою роль в ухваленні рішення про те, які додаткові можливості мають бути запропоновані Україні», - йдеться у листі.

Також Байден і Остін мають пояснити, що станеться, якщо американські інвестиції в Україну припиняться. А Казначейство та міністерство торгівлі США республіканці просять прозвітувати перед Конгресом про рівень виконання та дотримання вже затверджених санкцій проти росії.

Ще одна умова – це те що США і всі члени НАТО мають ухвалити повну санкційну політику проти росії, що включає заборону на експорт всіх видів нафти, зерно і рідкоземельні мінерали.

Президент Байден і міністр Остін повинні надати чітке пояснення того, чому запитувані ресурси - це саме ті ресурси, які необхідно виграти. Крім того, республіканці просять Бандена розказати, чи збігаються цілі місії США та України щодо Криму.

Також вимагають він Байдена і Зеленського продовження надання Конгресу звіту про системи озброєння, які були відправлені та використані на сьогодні.

Президент Байден має надати зобов'язання і докази того, що його адміністрація не ставить під загрозу графік і вартість критично важливих внутрішніх програм озброєнь або зобов'язання, які ми взяли на себе за тайванськими програмами FMS та ізраїльськими програмами FMF.

«Доки ваша адміністрація не виконає ці умови, фінансування України не має розглядатися в Конгресі. З цієї причини дуже важливо, щоб ви публічно зажадали, щоб фінансування оборони Ізраїлю розглядалося окремо, окремо», - йдеться у листі.

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