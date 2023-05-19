Группа северокорейских перебежчиков пересекла границу с Южной Кореей

Детали

Инцидент произошел еще 6 мая, и представители министерства обороны, национальной разведки и министерства объединения заявили, что правительство допрашивает этих северокорейцев и сейчас не может поделиться какими-либо подробностями.

Военные власти обнаружили группу из почти 10 северокорейцев, предположительно семью, на корабле, приближавшемся к Северной ограничительной линии в Желтом море ночью 6 мая.

"Во время межведомственного допроса перебежчики заявили, что восхищались нашим обществом во время просмотра южнокорейского телевидения и решили сбежать, поскольку устали от северокорейского режима в условиях усиления общественного контроля, вызванного пандемией", - говорится в сообщении Национальной разведывательной службы.

По данным Министерства объединения, количество северокорейцев, бегущих на юг, резко сократилось с более чем 1000 человек в год в течение большей части 2000-х годов до 100 после вспышки COVID-19 в 2020 году.

По данным Министерства объединения Южной Кореи, в 2020 году из Северной Кореи в Южную Корею сбежало 229 человек, но в 2021 и 2022 годах из Северной Кореи дезертировало менее 100 человек. По предварительным данным Министерства объединения, в 2023 году дезертировали 34 человека.

Снижение количества перебежчиков, наблюдавшееся во время пандемии COVID-19 и в последующие годы, не наблюдалось с 1990-х годов, говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований.

В отчете CSIS говорится, что одним из основных факторов, вызвавших сокращение количества перебежчиков, стало закрытие границы с Северной Кореей для предотвращения распространения вируса COVID-19. По словам CSIS, другие усилия, такие как кампания Северной Кореи по информированию о том, насколько тяжела жизнь в Южной Корее, также могли способствовать упадку.