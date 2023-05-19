Група північнокорейських перебіжчиків перетнула кордон з Південною Кореєю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Група північнокорейців перетнула Північну обмежувальну лінію на рибальському човні, і патрульний катер ВМС Південної Кореї виявив групу, передає УНН посилаючись на Yonhap.
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Інцидент стався ще 6 травня, і представники міністерства оборони, національної розвідки та міністерства об'єднання заявили, що уряд допитує цих північнокорейців і зараз не може поділитися будь-якими подробицями.
Військова влада виявила групу з майже 10 північнокорейців, імовірно, сім'ю, на кораблі, що наближався до Північної обмежувальної лінії в Жовтому морі вночі 6 травня.
"Під час міжвідомчого допиту перебіжчики заявили, що захоплювалися нашим суспільством під час перегляду південнокорейського телебачення і вирішили втекти, оскільки втомилися від північнокорейського режиму в умовах посилення громадського контролю, викликаного пандемією", - йдеться у повідомленні Національної розвідувальної служби.
За даними Міністерства об'єднання, кількість північнокорейців, що біжать на південь, різко скоротилася з більш ніж 1000 осіб на рік протягом більшої частини 2000-х років до 100 після спалаху COVID-19 у 2020 році.
За даними міністерства об'єднання Південної Кореї, у 2020 році з Північної Кореї до Південної Кореї втекло 229 осіб, але у 2021 та 2022 роках із Північної Кореї дезертувало менш як 100 осіб. За попередніми даними Міністерства об'єднання, у 2023 році дезертували 34 особи.
Зниження кількості перебіжчиків, що спостерігалося під час пандемії COVID-19 та в наступні роки, не спостерігалося з 1990-х років, йдеться у звіті Центру стратегічних та міжнародних досліджень.
У звіті CSIS йдеться, що одним з основних факторів, що викликали скорочення кількості перебіжчиків, стало закриття кордону з Північною Кореєю для запобігання поширенню вірусу COVID-19. За словами CSIS, інші зусилля, такі як кампанія Північної Кореї з інформування про те, наскільки важке життя в Південній Кореї, також могли сприяти занепаду.