Група північнокорейських перебіжчиків перетнула кордон з Південною Кореєю

ukru
Ексклюзив
05:38 • 4507 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 277230 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 374561 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 307957 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 342636 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 306777 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 222995 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206969 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165551 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 539756 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.1 м/с
90 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

30 березня, 20:29 • 13642 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 11853 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 23116 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 20514 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 18989 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 397017 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 539756 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 572545 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 569458 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 469162 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206703 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 374561 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176478 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167283 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 138102 перегляди
Актуальне
Група північнокорейських перебіжчиків перетнула кордон з Південною Кореєю

Група північнокорейських перебіжчиків перетнула кордон з Південною Кореєю

Київ • УНН

 • 1181077 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Група північнокорейців перетнула Північну обмежувальну лінію на рибальському човні, і патрульний катер ВМС Південної Кореї виявив групу, передає УНН посилаючись на Yonhap.

Деталі

Інцидент стався ще 6 травня, і представники міністерства оборони, національної розвідки та міністерства об'єднання заявили, що уряд допитує цих північнокорейців і зараз не може поділитися будь-якими подробицями.

Військова влада виявила групу з майже 10 північнокорейців, імовірно, сім'ю, на кораблі, що наближався до Північної обмежувальної лінії в Жовтому морі вночі 6 травня.

"Під час міжвідомчого допиту перебіжчики заявили, що захоплювалися нашим суспільством під час перегляду південнокорейського телебачення і вирішили втекти, оскільки втомилися від північнокорейського режиму в умовах посилення громадського контролю, викликаного пандемією", - йдеться у повідомленні Національної розвідувальної служби.

За даними Міністерства об'єднання, кількість північнокорейців, що біжать на південь, різко скоротилася з більш ніж 1000 осіб на рік протягом більшої частини 2000-х років до 100 після спалаху COVID-19 у 2020 році.

За даними міністерства об'єднання Південної Кореї, у 2020 році з Північної Кореї до Південної Кореї втекло 229 осіб, але у 2021 та 2022 роках із Північної Кореї дезертувало менш як 100 осіб. За попередніми даними Міністерства об'єднання, у 2023 році дезертували 34 особи.

Зниження кількості перебіжчиків, що спостерігалося під час пандемії COVID-19 та в наступні роки, не спостерігалося з 1990-х років, йдеться у звіті Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

У звіті CSIS йдеться, що одним з основних факторів, що викликали скорочення кількості перебіжчиків, стало закриття кордону з Північною Кореєю для запобігання поширенню вірусу COVID-19. За словами CSIS, інші зусилля, такі як кампанія Північної Кореї з інформування про те, наскільки важке життя в Південній Кореї, також могли сприяти занепаду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,148.44
Ethereum
$1,811.64