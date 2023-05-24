Группа конгрессменов просит Байдена перевести Украине замороженные активы цб рф

Детали

Члены Палаты представителей, демократ Адам Шифф и республиканец Брайан Фицпатрик, направили во вторник письмо президенту Джо Байдену, призвав его передать Украине замороженные российские активы, чтобы помочь поддержать оборону страны и гуманитарную ситуацию в Украине.

Цена войны, развязанной москвой в Украине, значительна - как с точки зрения человеческих жизней, так и с точки зрения финансовых ресурсов. Согласно недавней оценке, текущие бюджетные потребности Украины оцениваются в 5 миллиардов долларов в месяц, а восстановление станет масштабным мероприятием, которое, как ожидается, обойдется в 411 миллиардов долларов в течение 10 лет.

Ссылаясь на возможности, предусмотренные в законе США о международных чрезвычайных экономических полномочиях, и прошлые прецеденты, такие как перевод президентом Джорджем Бушем-младшим 1,7 миллиарда долларов из средств правительства Ирака для компенсации жертвам терроризма, в письме содержится призыв к президенту Байдену перепрофилировать активы российского центрального банка, замороженные согласно американским санкциям, для оказания крайне необходимой Украине помощи.

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"В этот критический момент, когда каждый доллар может помочь изменить исход войны, мы призываем вас использовать свои полномочия для перевода активов российского центрального банка величиной в миллиарды долларов, замороженных в соответствии с американскими санкциями, для удовлетворения неотложных военных и гуманитарных потребностей в Украине, - говорится в обращении законодателей. - Как заявил министр иностранных дел Украины (Дмитрий) Кулеба на недавней панельной дискуссии, "агрессор должен возместить весь ущерб, причиненный Украине"", - отмечается в документе.

"Международному сообществу понятно, кто является агрессором, и кто должен нести расходы этой незаконной войны - это россия", - также говорится в письме.

Обращение также подписали конгрессмены Ллойд Доггетт, Барбара Ли, Стив Коэн, Майк Куигли, Дональд Пейн-младший, Эрик Суолвелл, Норма Торрес, Кевин Маллин и Элеонора Холмс Нортон.

Дополнение

Правительство Германии изучает механизмы возмещения военных убытков за вторжение россии в Украину, включая возможность использования российских активов для компенсации стране.

В рамках саммита Совета Европы подписали политическую декларацию о создании Реестра убытков, причиненных агрессией россии против Украины.

После создания Реестра убытков от войны россии против Украины нужно будет создать Компенсационную комиссию и Компенсационный фонд. Это должно позволить запустить процесс возмещения убытков всем пострадавшим от агрессии рф, считает Премьер-министр Денис Шмыгаль.

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