Группа конгрессменов просит Байдена перевести Украине замороженные активы цб рф

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Группа американских демократов и республиканцев во главе с Адамом Шиффом и Брайаном Фицпатриком призвала президента США Джо Байдена передать Украине замороженные, в связи с санкциями, активы российского центробанка, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Члены Палаты представителей, демократ Адам Шифф и республиканец Брайан Фицпатрик, направили во вторник письмо президенту Джо Байдену, призвав его передать Украине замороженные российские активы, чтобы помочь поддержать оборону страны и гуманитарную ситуацию в Украине.

Цена войны, развязанной москвой в Украине, значительна - как с точки зрения человеческих жизней, так и с точки зрения финансовых ресурсов. Согласно недавней оценке, текущие бюджетные потребности Украины оцениваются в 5 миллиардов долларов в месяц, а восстановление станет масштабным мероприятием, которое, как ожидается, обойдется в 411 миллиардов долларов в течение 10 лет.

Ссылаясь на возможности, предусмотренные в законе США о международных чрезвычайных экономических полномочиях, и прошлые прецеденты, такие как перевод президентом Джорджем Бушем-младшим 1,7 миллиарда долларов из средств правительства Ирака для компенсации жертвам терроризма, в письме содержится призыв к президенту Байдену перепрофилировать активы российского центрального банка, замороженные согласно американским санкциям, для оказания крайне необходимой Украине помощи.

Цитата

"В этот критический момент, когда каждый доллар может помочь изменить исход войны, мы призываем вас использовать свои полномочия для перевода активов российского центрального банка величиной в миллиарды долларов, замороженных в соответствии с американскими санкциями, для удовлетворения неотложных военных и гуманитарных потребностей в Украине, - говорится в обращении законодателей. - Как заявил министр иностранных дел Украины (Дмитрий) Кулеба на недавней панельной дискуссии, "агрессор должен возместить весь ущерб, причиненный Украине"", - отмечается в документе.

"Международному сообществу понятно, кто является агрессором, и кто должен нести расходы этой незаконной войны - это россия", - также говорится в письме.

Обращение также подписали конгрессмены Ллойд Доггетт, Барбара Ли, Стив Коэн, Майк Куигли, Дональд Пейн-младший, Эрик Суолвелл, Норма Торрес, Кевин Маллин и Элеонора Холмс Нортон.

Дополнение

Правительство Германии изучает механизмы возмещения военных убытков за вторжение россии в Украину, включая возможность использования российских активов для компенсации стране.

В рамках саммита Совета Европы подписали политическую декларацию о создании Реестра убытков, причиненных агрессией россии против Украины.

После создания Реестра убытков от войны россии против Украины нужно будет создать Компенсационную комиссию и Компенсационный фонд. Это должно позволить запустить процесс возмещения убытков всем пострадавшим от агрессии рф, считает Премьер-министр Денис Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские активы, которые были переданы в АРМА: информация от правоохранителей озвучена на заседании ВСК по экономической безопасности

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