Група конгресменів просить Байдена перевести Україні заморожені активи цб рф
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Група американських демократів і республіканців на чолі з Адамом Шиффом і Браяном Фіцпатріком закликала президента США Джо Байдена передати Україні заморожені, у зв'язку із санкціями, активи російського центробанку, пише УНН з посиланням на Голос Америки.
Деталі
Члени Палати представників, демократ Адам Шифф і республіканець Браян Фіцпатрік, надіслали у вівторок листа президенту Джо Байдену, закликавши його передати Україні заморожені російські активи, щоб допомогти підтримати оборону країни і гуманітарну ситуацію в Україні.
Ціна війни, розв'язаної москвою в Україні, значна - як з точки зору людських життів, так і з точки зору фінансових ресурсів. Згідно з нещодавньою оцінкою, поточні бюджетні потреби України оцінюються в 5 мільярдів доларів на місяць, а відновлення стане масштабним заходом, який, як очікується, обійдеться в 411 мільярдів доларів впродовж 10 років.
Посилаючись на можливості, передбачені в законі США про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, і минулі прецеденти, як-от переказ президентом Джорджем Бушем-молодшим 1,7 мільярда доларів із коштів уряду Іраку для компенсації жертвам тероризму, у листі міститься заклик до президента Байдена перепрофілювати активи російського центрального банку, заморожені згідно з американськими санкціями, для надання вкрай необхідної Україні допомоги.
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"У цей критичний момент, коли кожен долар може допомогти змінити результат війни, ми закликаємо вас використати свої повноваження для переведення активів російського центрального банку величиною в мільярди доларів, заморожених відповідно до американських санкцій, для задоволення нагальних військових і гуманітарних потреб в Україні, - ідеться у зверненні законодавців. - Як заявив міністр закордонних справ України (Дмитро) Кулеба на нещодавній панельній дискусії, "агресор повинен відшкодувати всю шкоду, заподіяну Україні",- зазначається в документі.
"Міжнародному співтовариству зрозуміло, хто є агресором, і хто повинен нести витрати цієї незаконної війни - це росія", - також ідеться в листі.
Звернення також підписали конгресмени Ллойд Доггетт, Барбара Лі, Стів Коен, Майк Куіглі, Дональд Пейн-молодший, Ерік Суолвелл, Норма Торрес, Кевін Маллін і Елеонора Холмс Нортон.
Доповнення
Уряд Німеччини вивчає механізми відшкодування воєнних збитків за вторгнення росії в Україну, включаючи можливість використання російських активів для компенсації країні.
У межах саміту Ради Європи підписали політичну декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України
Після створення Реєстру збитків від війни росії проти України потрібно буде створити Компенсаційну комісію та Компенсаційний фонд. Це має дозволити запустити процес відшкодування збитків усім постраждалим від агресії рф, вважає Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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