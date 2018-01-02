Декабрь 2017 года в Киеве стал одним из самых теплых за 136 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха декабря в столице составила + 1,6 °С, что превышает климатическую норму на 3,9 °С. Это делает декабрь прошлого года одним из самых теплых за 136 лет наблюдения, передает УНН со ссылкой на сообщение метеостанции.
Самым холодным в Киеве было 11 декабря, когда минимальная температyра опустилась до -3,8 градусов мороза, а теплее всего уже через 5 дней, когда максимальная температура достигла + 9,8 °С, отметили на станции.
Всего, по данным обсерватории, в декабре было установлено пять температyрних рекордов.
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Осадков в декабре выпало 129 мм, что составило две с половиной месячные нормы и, в результате, этот месяц занял второе место среди самых влажных с 1891 года, а в этом году - первое. Максимальная высота снежного покрова на проспекте Науки, 37 19 декабря достигла 35 см, но до 27 числа он уже полностью сошел.
Напомним, по данным синоптиков, во вторник, 2 января, в Киеве ожидается небольшой дождь с мокрым снегом.