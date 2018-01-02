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Грудень 2017 року у Києві став одним з найтепліших за 136 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря грудня у столиці склала +1,6°С, що перевищує кліматичну норму на 3,9°С. Це робить грудень минулого року одним з найтепліших за 136 років спостереження, передає УНН з посиланням на повідомлення метеостанції.

Грудень 2017 року у Києві став одним з найтепліших за 136 років

Найхолодніше у Києві було 11 грудня, коли мінімальна температyра опустилась до -3,8 градусів морозу, а найтепліше вже за 5 днів, коли максимальна температура досягла +9,8°С, зазначили на станції.

Всього, за даними обсерваторії, у грудні було встановлено п'ять температyрних рекордів.

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Опадів у грудні випало 129 мм, що склало дві з половиною місячні норми і, в результаті, цей місяць посів друге місце серед найвологіших з 1891 року, а в цьомy році - перше. Максимальна висота снігового покриву на проспекті Науки, 37 19 грудня досягла 35 см, але до 27 числа він вже повністю зійшов.

Нагадаємо, за даними синоптиків, у вівторок, 2 січня, у Києві очікується невеликий дощ із мокрим снігом.

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