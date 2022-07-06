Грозовые дожди и понижение температуры на западе: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. На части территории Украины сегодня ожидается дождливая погода, местами возможны град и шквалы, на западе температура снизится и не будет превышать 25 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"6 июля в западных, днем и в большинстве северных и Винницкой областях умеренный, местами значительный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 16-21°; днем 29-34°, в западных областях снижение температуры до 20-25°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем умеренный, местами по области значительный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 16-21°, днем 29-34°, в Киеве ночью около 20°, днем 31-33°.