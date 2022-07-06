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13:44 • 2216 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 15812 просмотра

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Грозовые дожди и понижение температуры на западе: прогноз погоды на сегодня

Грозовые дожди и понижение температуры на западе: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 93079 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. На части территории Украины сегодня ожидается дождливая погода, местами возможны град и шквалы, на западе температура снизится и не будет превышать 25 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Цитата

"6 июля в западных, днем ​​и в большинстве северных и Винницкой областях умеренный, местами значительный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

Детали

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 16-21°; днем 29-34°, в западных областях снижение температуры до 20-25°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем ​​умеренный, местами по области значительный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 16-21°, днем ​​29-34°, в Киеве ночью около 20°, днем ​​31-33°.

Украинские Национальные Новости

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