Грозові дощі та зниження температури на заході: прогноз погоди на сьогодні

Цитата

"6 липня у західних, вдень і в більшості північних та Вінницькій областях помірний, місцями значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-21°; вдень 29-34°, у західних областях зниження температури до 20-25°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень помірний, місцями по області значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°, у Києві вночі близько 20°, вдень 31-33°.