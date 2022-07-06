Грозові дощі та зниження температури на заході: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. На частині території України сьогодні очікується дощова погода, місцями можливі град та шквали, на заході температура знизиться і не буде перевищувати 25 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Цитата
"6 липня у західних, вдень і в більшості північних та Вінницькій областях помірний, місцями значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.
Деталі
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 16-21°; вдень 29-34°, у західних областях зниження температури до 20-25°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень помірний, місцями по області значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°, у Києві вночі близько 20°, вдень 31-33°.