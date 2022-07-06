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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Грозові дощі та зниження температури на заході: прогноз погоди на сьогодні

Грозові дощі та зниження температури на заході: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 93081 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. На частині території України сьогодні очікується дощова погода, місцями можливі град та шквали, на заході температура знизиться і не буде перевищувати 25 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Цитата

"6 липня у західних, вдень і в більшості північних та Вінницькій областях помірний, місцями значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-21°; вдень 29-34°, у західних областях зниження температури до 20-25°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень помірний, місцями по області значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°, у Києві вночі близько 20°, вдень 31-33°.

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