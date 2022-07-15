Грозовые дожди и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. По Украине сегодня ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем будет достигать местами 31 градуса тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"15 июля ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем в Украине кроме южной части, восточных и Днепропетровской областей, кратковременные дожди, грозы", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 11-16°, на юге страны до 19°; днем 26-31°, в северных и большинстве западных областей 21-26° (на высокогорье Карпат 16-18°).
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем 21-23°.