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09:00 • 36913 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 110255 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 122312 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 111229 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141008 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139685 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114006 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 107068 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 93533 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111498 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Грозовые дожди и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Грозовые дожди и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 108508 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. По Украине сегодня ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем будет достигать местами 31 градуса тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Цитата

"15 июля ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем ​​в Украине кроме южной части, восточных и Днепропетровской областей, кратковременные дожди, грозы", - сообщили синоптики.

Детали

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°, на юге страны до 19°; днем 26-31°, в северных и большинстве западных областей 21-26° (на высокогорье Карпат 16-18°).

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем ​​21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем ​​21-23°.

Украинские Национальные Новости

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