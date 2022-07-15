Грозові дощі та до 31° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Цитата

"15 липня вночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південної частини, східних та Дніпропетровської областей, короткочасні дощі, грози", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, на півдні країни до 19°; вдень 26-31°, у північних та більшості західних областей 21-26° (на високогір'ї Карпат 16-18°).

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.