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Грозові дощі та до 31° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Грозові дощі та до 31° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 108509 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. По Україні сьогодні очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень подекуди сягатиме 31 градуса тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Цитата

"15 липня вночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південної частини, східних та Дніпропетровської областей, короткочасні дощі, грози", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, на півдні країни до 19°; вдень 26-31°, у північних та більшості західних областей 21-26° (на високогір'ї Карпат 16-18°).

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.

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