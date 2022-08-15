Грозовые дожди и 36-градусная жара: прогноз погоды на сегодня

Цитата

"15 августа местами кратковременные дожди, грозы, лишь в восточных областях днем ​​без осадков", - сообщили синоптики.

Детали

Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с.

Температура в западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ночью 15-20°, днем ​​25-30°; на остальной территории ночью 18-23°, днем ​​31-36°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем ​​26-28°.

К слову

Средняя месячная температура в августе предполагается выше нормы на 1,5-2° - 20-25° тепла, в Карпатах 17-19°.