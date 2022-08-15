Грозовые дожди и 36-градусная жара: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Сегодня по Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ожидается 36-градусная жара, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"15 августа местами кратковременные дожди, грозы, лишь в восточных областях днем без осадков", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с.
Температура в западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ночью 15-20°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 31-36°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 26-28°.
К слову
Средняя месячная температура в августе предполагается выше нормы на 1,5-2° - 20-25° тепла, в Карпатах 17-19°.