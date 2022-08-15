Грозові дощі та 36-градусна спека: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сьогодні по Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, місцями очікується 36-градусна спека, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
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"15 серпня місцями короткочасні дощі, грози, лише у східних областях вдень без опадів", - повідомили синоптики.
Деталі
Вітер східний, північно-східний 5-10 м/с.
Температура у західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях вночі 15-20°, вдень 25-30°; на решті території вночі 18-23°, вдень 31-36°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.
До слова
Середня місячна температура у серпні передбачається вищою за норму на 1,5-2° - 20-25° тепла, в Карпатах 17-19°.