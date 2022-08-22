Грозовые дожди на западе и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

Цитата

"22 августа в западных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

Детали

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей 17-22°; днем 25-30°, на юге и востоке до 32°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 16-18°, днем ​​27-29°; по области ночью 13-18°, днем ​​25-30°.

Дополнение

К концу августа жара снова наберет обороты.