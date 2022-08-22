Грозовые дожди на западе и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Сегодня на западе Украины ожидаются грозовые дожди, на остальной территории – сухая погода. Температура воздуха днем местами поднимется до 32 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"22 августа в западных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°, на побережье морей 17-22°; днем 25-30°, на юге и востоке до 32°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 16-18°, днем 27-29°; по области ночью 13-18°, днем 25-30°.
Дополнение
К концу августа жара снова наберет обороты.