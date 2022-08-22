Грозові дощі на заході та до 32° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сьогодні на заході України очікуються грозові дощі, на решті території - суха погода. Температура повітря вдень місцями підніметься до 32 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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"22 серпня у західних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.
Деталі
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів 17-22°; вдень 25-30°, на півдні та сході до 32°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 27-29°; по області вночі 13-18°, вдень 25-30°.
Доповнення
Під кінець серпня спека знову набере оберти.