Грозы и град на Левобережье: синоптики дали прогноз на 13 июня

В субботу, 13 июня, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем на Левобережье и в Крыму будут бушевать грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 19-24°; на юго-востоке и востоке страны 24-29° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 13 июня будет облачно, пройдет дождь. Температура воздуха +19°...+21°.

На выходных в Украине спадет жара, местами пройдут дожди с грозами