Грозы и град на Левобережье: синоптики дали прогноз на 13 июня
Киев • УНН
13 июня на Левобережье и в Крыму ожидаются грозы с градом и шквалами. В Киеве будет облачно с прояснениями, возможен дождь и до 27 градусов тепла.
В субботу, 13 июня, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем на Левобережье и в Крыму будут бушевать грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 19-24°; на юго-востоке и востоке страны 24-29°
В Киеве и области 13 июня будет облачно, пройдет дождь. Температура воздуха +19°...+21°.
На выходных в Украине спадет жара, местами пройдут дожди с грозами12.06.26, 17:48 • 2022 просмотра