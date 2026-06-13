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Грозы и град на Левобережье: синоптики дали прогноз на 13 июня

Киев • УНН

 • 608 просмотра

13 июня на Левобережье и в Крыму ожидаются грозы с градом и шквалами. В Киеве будет облачно с прояснениями, возможен дождь и до 27 градусов тепла.

Грозы и град на Левобережье: синоптики дали прогноз на 13 июня

В субботу, 13 июня, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем на Левобережье и в Крыму будут бушевать грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 19-24°; на юго-востоке и востоке страны 24-29°

  - говорится в сообщении.

В Киеве и области 13 июня будет облачно, пройдет дождь. Температура воздуха +19°...+21°.

На выходных в Украине спадет жара, местами пройдут дожди с грозами12.06.26, 17:48 • 2022 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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