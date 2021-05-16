Грозы, град и шквальный ветер: синоптики предупреждают о непогоде в понедельник
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В понедельник, 17 мая, в Украине будет наблюдаться ухудшение погоды, в результате чего в регионах ожидаются грозы, град и шквальный ветер, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
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"17 мая в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 17 мая грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Дополнение
По информации Укргидрометцентра, сегодня 16 мая, в Украине пройдут дожди на Западе и в южной части и местами в Харьковской области, возможны грозы.
В воскресенье в Киеве - в основном сухо. Температура воздуха +21 - +23 градуса.