Грози, град і шквалистий вітер: синоптики попереджають про негоду в понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У понеділок, 17 травня, в Україні буде спостерігатися погіршення погоди, в результаті чого в регіонах очікуються грози, град і шквальний вітер, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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"17 травня в Україні грози, вдень в південних і центральних областях місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). У Києві та Київській області 17 травня грози (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні 16 травня, в Україні пройдуть дощі на Заході та у південній частині та місцями на Харківщині, можливі грози.
У неділю в Києві - переважно сухо. Температура повітря +21 - +23 градуси.