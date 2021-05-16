Грози, град і шквалистий вітер: синоптики попереджають про негоду в понеділок

Цитата

"17 травня в Україні грози, вдень в південних і центральних областях місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). У Києві та Київській області 17 травня грози (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні 16 травня, в Україні пройдуть дощі на Заході та у південній частині та місцями на Харківщині, можливі грози.

У неділю в Києві - переважно сухо. Температура повітря +21 - +23 градуси.