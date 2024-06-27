Гроза и Науменко трижды заложили имущество терминала "Олимпекс". Адвокат рассказал, имеют ли право банки выдавать подобные кредиты

Трижды заложенное имущество может свидетельствовать о наличии мошеннической схемы. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, партнер "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Андрей Дацкив.

Следует понимать, что банки – это детально зарегулированные финансовые учреждения, которые обязаны при предоставлении кредитов соблюдать основные принципы кредитования, в том числе проверять кредитоспособность заемщиков и наличие обеспечения кредитов - отметил Дацкив.

Он добавил, что процедуры управления кредитным риском банков должны обязательно содержать требования к оценке имущества, получаемого банком в залог, или обеспечение по кредиту на основании права доверительной собственности и оценщиков. Также четко регламентирован порядок оценки имущества, если оценщиком является работник банка.

"Подробные процедуры проверки того или иного залогового имущества предусмотрены во внутренних положениях банков. Если уже есть обременение конкретного залогового имущества, следует анализировать первоначальный договор залога, размер основного обязательства, обеспеченного этим имуществом", - подчеркнул юрист.

По словам Дацкива, формально запрета на выдачу другого кредита под то же имущество нет, однако это возможно только при условии, если первоначальный договор не запрещает таких операций, а стоимости оценочного имущества достаточно для обеспечения и старого, и нового кредита.

"Единственное, что следует учесть, что если предварительное обременение зарегистрировано, то именно первоначальный кредитор будет иметь приоритет на удовлетворение своих требований из такого имущества и только из остатка от его реализации может быть погашен следующий кредит", - отметил адвокат.

Кроме того, по его словам, без согласия кредитора нельзя распоряжаться находящимся под залогом имуществом. За это предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 388 УКУ.

Трижды заложенное имущество на практике может быть в основном незарегистрированным залогом, поскольку в каждом случае осуществляется анализ как предмета залога, так и размера обязательств. Ответственность могут нести как должностные лица, на которых возложена обязанность по проверке такого имущества со стороны банка, так и другие связанные мошенническими действиями лица, поскольку такие операции могут иметь признаки мошенничества, поскольку речь идет о завладении кредитными средствами путем обмана. С другой стороны, нерегистрация обременения, формально допустимая в гражданском обороте, может быть следствием уже злоупотребления служебным положением работником банка - подчеркнул Дацкив.

Он добавил, что на такие действия может реагировать НБУ при проверках деятельности банков, выполнения ими требований внутренних положений по кредитованию, оценке рисков и т.п., и других требований банковского законодательства. "За это банк элементарно может потерять лицензию", - отметил Дацкив.

В то же время, по его словам, имущество, арестованное в уголовном производстве, взыскивать нельзя. За это может последовать уголовная ответственность, предусмотренная также ст. 388 УКУ. Более того, даже исполнение решения суда о взыскании такого имущества влечет риски ответственности.

"Компания, которая покупает такое имущество, несет риски признания недействительной соответствующей сделки и реституцию - возврат имущества предыдущему собственнику. Формально пока компания является собственником имущества, может брать кредит. А ситуацию нужно оценивать в целом, кто вовлечен в соответствующую схему и нет ли в таком случае сговора", - добавил Дацкив.

Напомним

УНН рассказывал, что одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, с помощью своих компаний управлявших зерновым терминалом "Олимпекс", удалось трижды перезаложить имущество. Половина терминала "Олимпекс", в том числе "Сухой Порт" были под залогом у американского фонда с 2019 года. И когда Гроза с Науменко, вероятно, решили не отдавать 75 млн долл. кредита они взяли займ в украинских банках "Восток" и "Південний" под залог того же имущества, что было у американцев. После этого банки якобы продали залоговое имущество по, вероятно, очень заниженной цене, и в конечном счете оно оказалось под еще одним залогом, но уже, как пишут СМИ, у подконтрольных Грозе и Науменко компаний.

Таким образом, они, вероятно, хотели сохранить контроль над крупнейшими воротами серого экспорта в 2021-2023 годах. Не исключено, что помогал в реализации замысла председатель правления банка "Восток" и по совместительству председатель фракции "Слуга народа" в Одесском городском совете Вадим Мороховский. По данным источников УНН, кредитный договор Грозы и Науменко предусматривал, что любые действия по имуществу "Олимпекса" они должны были согласовывать с американскими кредиторами.