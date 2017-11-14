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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10420 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 26649 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 38719 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 45045 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42575 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100864 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 90517 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98625 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Гройсман заверил, что со стороны правительства не будет задержек по Антикоррупционному суду

Гройсман заверил, что со стороны правительства не будет задержек по Антикоррупционному суду

Киев  •  УНН

 • 9610 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Со стороны Кабинета министров Украины не будет никаких задержек по принятию необходимых нормативно-правовых актов, а также финансированию для работы Антикоррупционного суда после его создания. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом, передает УНН.

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"Мы как правительство все сделаем для того, чтобы никаких задержек создания, принятия нормативно-правовых актов правительства или финансирования не было", - заверил Премьер.

По мнению главы правительства, вопрос о создании Антикоррупционного суда будет урегулирован в рамках сотрудничества Президента с парламентом.

Напомним, Президент П.Порошенко ожидает принятия законопроекта об Антикоррупционном суде до конца года.

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