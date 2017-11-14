Гройсман заверил, что со стороны правительства не будет задержек по Антикоррупционному суду

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"Мы как правительство все сделаем для того, чтобы никаких задержек создания, принятия нормативно-правовых актов правительства или финансирования не было", - заверил Премьер.

По мнению главы правительства, вопрос о создании Антикоррупционного суда будет урегулирован в рамках сотрудничества Президента с парламентом.

Напомним, Президент П.Порошенко ожидает принятия законопроекта об Антикоррупционном суде до конца года.