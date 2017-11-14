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Гройсман запевнив, що з боку уряду не буде затримок щодо Антикорупційного суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. З боку Кабінету міністрів України не буде жодних затримок щодо ухвалення необхідних нормативно-правових актів, а також фінансування для роботи Антикорупційного суду після його створення. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом, передає УНН.

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"Ми як уряд все зробимо для того, щоби жодних затримок утворення, прийняття нормативно-правових актів уряду або фінансування не було", - запевнив Прем’єр.

На думку очільника уряду, питання щодо створення Антикорупційного суду буде врегульовано у межах співпраці Президента з парламентом.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко очікує ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд до кінця року.

Українські Національні Новини

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