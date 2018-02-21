Гройсман призвал создать в течение нескольких месяцев Антикоррупционный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман призывает создать в течение нескольких месяцев Антикоррупционный суд. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
По его словам, суд “не нужно создавать под кого-то и тогда все станет на свои места”.
“Я призываю объединить усилия, чтобы за несколько месяцев создать этот суд... Это сложная задача, знаю, но другого варианта нет”, — отметил он.
Напомним, что в парламенте уже находится президентский законопроект об Антикоррупционном суде.
Однако, пока он не включен в повестку дня. Законопроект поддали критике международные партнеры Украины. В свою очередь сторонники законопроекта подчеркивают, что предложения можно внести между первым и вторым чтением.
Как сообщал УНН, Гройсман считает, что Антикоррупционный суд должен быть создан до конца текущей сессии Верховной Рады.
Напомним, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетила Киев в период с 12 по 16 февраля. По итогам работы этой технической миссии в МВФ заявили, что ВР должен безотлагательно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде с учетом поправок, необходимых для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренной программой МВФ обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии.