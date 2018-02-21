Гройсман закликав створити протягом кількох місяців Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає створити протягом кількох місяців Антикорупційний суд. Про це він заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
За його словами, суд “не потрібно створювати під когось і тоді все стане на свої місця”.
"Я закликаю об’єднати зусилля, щоб за декілька місяців створити цей суд...Це складне завдання, знаю, але іншого варіанту не має",- зазначив він.
Нагадаємо, що у парламенті вже знаходиться президентський законопроект про Антикорупційний суд.
Однак, наразі його не включено до порядку денного. Законопроект розкритиковано міжнародними партнерами України. У свою чергу прихильники законопроекту наголошують, що пропозиції можна внести між першим та другим читанням.
Як повідомляв УНН, Гройсман вважає, що Антикорупційний суд має бути створено до завершення поточної сесії Верховної Ради.
Нагадаємо, команда у складі кількох експертів МВФ відвідала Київ у період з 12 по 16 лютого. За підсумками роботи цієї технічної місії у МВФ заявили, що ВР має невідкладно розглянути законопроект щодо Антикорупційного суду з врахуванням поправок, необхідних для приведення остаточного тексту закону у повну відповідність передбаченим програмою МВФ зобов’язанням та рекомендаціям Венеційської комісії.