Гройсман: ситуацию с задержанным переводчиком хотели использовать для моей дискредитации

"Эта ситуация имела место. И мы обезвредили сотрудника спецслужб страны-агрессора. И я понимаю, что кто-то может хотел использовать эту ситуацию, чтобы меня дискредитировать. Подчеркиваю, что меня это не действует, я буду выявлять любые такие проявления и буду публично о них говорить. Не надо ничего от общества скрывать. И всем остальным врагам передаю привет", - заявил Премьер.

Как сообщал УНН, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины Станислав Ежов, который работал его личным переводчиком. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.