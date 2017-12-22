Гройсман: ситуацію із затриманим перекладачем хотіли використати для моєї дискредитації
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не виключив, що хтось хотів використати ситуацію із затриманим перекладачем для його дискредитації. Про це він сьогодні сказав під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Ця ситуація мала місце. І ми знешкодили співробітника спецслужб країни-агресора. І я розумію, що хтось можливо хотів використати цю ситуацію, щоб мене дискредитувати. Наголошую на тому, що на мене це не діє, я буду виявляти будь-які такі прояви і буду публічно про них говорити. Не треба нічого від суспільства приховувати. І всім іншим ворогам передаю привіт", - заявив Прем'єр.
Як повідомляв УНН, СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Затриманим виявився помічник прем’єр-міністра України Станіслав Єжов, який працював його особистим перекладачем. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.