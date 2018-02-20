Гройсман рассказал о борьбе с коррупцией в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Украине начат процесс дерегуляции и уничтожена коррупция в администрировании налогов. Об этом во время конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине" заявил председатель правительства Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Если говорить об институциональном сужении поля любых коррупционных проявлений - что мы сделали за это время? Мы системно занимаемся дерегуляцией, мы уничтожили коррупцию в администрировании налогов, мы изменили систему государственных закупок, мы начали проводить дерегуляции, но и этого еще мало, чтобы сказать, что мы прошли путь отмены ненужных решений и создание нормальных и качественных условий для развития", - подчеркнул В.Гройсман.
Напомним, Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украины и ставит под сомнение способность Киева проводить реформы в обмен на миллиарды долларов европейской помощи.