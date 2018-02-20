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Гройсман розповів про боротьбу з корупцією в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. В України розпочато процес дерегуляції та знищено корупцію в адмініструванні податків. Про це під час конференції “Міжнародна зустріч високого рівня з питань реформ в Україні” заявив голова уряду Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“Якщо говорити про інституційні звуження поля будь яких корупційних проявів — що ми зробили за цей час? Ми системно займаємося дерегуляцією, ми знищили корупцію в адмініструванні податків, ми змінили систему державних закупівель, ми почали проводити дерегуляцію, але й цього ще мало, щоби сказати, що ми пройшли шлях відміни непотрібних рішень і створення нормальних і якісних умов для розвитку”, — підкреслив В.Гройсман.

Нагадаємо, Європейський Союз закриває проект модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною та ставить під сумнів здатність Києва здійснювати реформи в обмін на мільярди доларів європейської допомоги.

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