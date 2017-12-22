Гройсман рассказал, когда будет готов уйти с должности

"Кто, где будет работать, только Господь знает. Я могу сказать, я хочу служить Украине так, чтобы когда наступит тот момент, когда я должен буду уйти с должности, я должен буду уйти и просто жить рядовым гражданином Украины, и ни от кого не отвлекать глаза ... Тот кто имеет амбиции должностей, я сказал и говорю еще раз, люди, которые воюют за должности, они возможно больные люди", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли споры привести к распаду коалиции и отставки правительства.

В то же время Премьер подчеркнул, что уважает тех людей, которые хотят сделать положительные изменения в государстве.

Напомним, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины, работал его личным переводчиком. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.

Как сообщал УНН, задержанному переводчику Премьер-министра Украины Владимир Гройсман объявлено подозрение в совершении государственной измены.