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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Гройсман розповів, коли буде готовий піти з посади

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що коли настане той момент коли потрібно піти з посади, він це зробить і буде жити як звичайний громадянин. Про це він сьогодні сказав під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент УНН.

Гройсман розповів, коли буде готовий піти з посади

"Хто, де буде працювати, тільки Господь знає. Я можу сказати, я хочу служити Україні так, щоб коли настане той момент, коли я маю піти з посади, я маю відійти і просто жити рядовим громадянином України, і ні від кого не відвертати очі... Той хто має амбіції посад, я сказав і говорю ще раз, люди, які воюють про посади, вони можливо хворі люди", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи можуть суперечки призвести до розподу коаліції і відставки уряду.

Водночас Прем'єр наголосив, що поважає тих людей, які хочуть зробити позитивні зміни в державі.

Нагадаємо, СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Затриманим виявився помічник прем’єр-міністра України, який працював його особистим перекладачем. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.

Як повідомляв УНН, затриманому перекладачу Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана оголошено підозру у скоєнні державної зради. 

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