Гройсман просит украинцев потерпеть, пока проводится медреформа

"Я хотел бы еще раз развеять миф, что кто-то вводит какую-то платную медицину - нет, мы будем платить за оказанную медицинскую помощь украинскому гражданину - для вас (украинцев - ред.) все будет бесплатно. Но каждое лечебное учреждение должно знать, что должно вас принять и оказать медицинскую услугу. Сейчас мы начинаем вводить систему, когда деньги ходят за пациентом - это значит, что вы будете показывать государству, куда заплатить врачу за то, что он предоставил вам помощь", - подчеркнул В.Гройсман.

Премьер добавил, что имеет понимание относительно того, что "в процессе перестройки системы будет дискомфорт".

"Но важно, чтобы мы с пониманием и терпением относились к этому вопросу", - резюмировал В.Гройсман.

Напомним, Президент П.Порошенко заявил ранее, что медреформа предусматривает 4G-связь в каждом украинском селе.