Гройсман просить українців потерпіти, поки проводиться медреформа
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Громадяни України не будуть платити за медичні послуги після проведення медреформи, але в процесі перебудови медичної системи буде дискомфорт, тож українці мають поставитися до цього з терпінням. Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Я хотів би ще раз розвіяти міф, що хтось запроваджує якусь платну медицину – ні, ми будемо платити за надану медичну допомогу українському громадянину – для вас (українців – ред.) все буде безкоштовно. Але кожний лікувальний заклад має знати, що повинен вас прийняти і дати медичну послугу. Зараз ми починаємо запроваджувати систему, коли гроші ходять за пацієнтом – це означає, що ви будете показувати державі, куди заплатити лікарю, за те, що він надав вам допомогу", – підкреслив В.Гройсман.
Прем’єр додав, що має розуміння відносно того, що "в процесі перебудови системи буде дискомфорт".
"Але важливо, щоб ми з розумінням та терпінням ставились до цього питання", - резюмував В.Гройсман.
Нагадаємо Президент П.Порошенко заявив раніше, що медреформа передбачає 4G-зв'язок у кожному українському селі.