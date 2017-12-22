Гройсман прокомментировал законопроект "Покупай украинское"

"Я поддерживаю, что надо покупать украинское, и платить украинцам. Надо создавать условия для поддержки национального продукта. Однако в отношении самого закона (законопроекта), то в нем есть много дискуссионных норм. Необходимо над ним поработать, чтобы он не нарушал международных обязательств Украины и не создавал коррупционные риски", - отметил Гройсман.

Как добавил он, надо выводить украинскую продукцию на внешние рынки, поддерживать выпуск украинских товаров. Необходимо создать в стране климат для развития предпринимателей, модернизировать производство.

"Я за то, чтобы мы лоббировали украинское", - отметил премьер.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 7206 "Покупай украинское, платы украинцам".

Законопроект предусматривает предоставление преимуществ украинцам производителям при осуществлении электронных закупок.

По мнению авторов документа, система государственных закупок ProZorro не учитывает всех условностей торгов, а окончательное решение часто принимается только на основе цены. В частности, согласно закону "О государственных закупках" закупка товара или услуги в ходе торгов на 70% зависит от его цены. Остальные факторы - 30% - неценовые (инновации, экологическая составляющая). Однако лишь 0,7% закупок проведены с использованием неценовых критериев, так как закупщики практически не используют возможность указывать другие критерии, кроме цены.

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Авторы законопроекта № 7206 предлагают оставить такое же соотношение ценовых и неценовых критериев, однако сделать обязательным критерий местной составляющей на уровне не ниже 20%. Таким образом, при прочих равных условиях, победителем торгов будет не тот, кто предложил самую низкую цену, а тот, кто смог подтвердить местную составляющую товара или услуги.

Цель законопроекта - защита украинского производителя, помощь малому и среднему бизнесу. Однако, статистика Минэкономразвития свидетельствует о том, что более 99% участников и победителей в системе ProZorro - украинские компании. Учитывая это, подобное ограничение лишено смысла.

В пояснительной записке к закону говорится, что реализация законопроекта позволит сократить импорт на 4,4%, ускорить рост ВВП Украины на 1,1% и сократить уровень безработицы на 0,4% без затрат из бюджета.