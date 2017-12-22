Гройсман прокомментировал законопроект "Покупай украинское"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 38490 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 92498 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 108744 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 121849 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142277 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159133 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122601 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138650 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189697 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290881 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
79%
Популярные новости

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 185935 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41259 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 25882 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26030 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

16:31 • 12826 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 185960 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 242981 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444615 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 397938 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482765 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26052 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 25901 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41278 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64159 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70378 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Гройсман прокомментировал законопроект "Покупай украинское"

Киев • УНН

 • 11781 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает то, что надо покупать украинское и платить украинцам, но убежден, что проект закона нужно дорабатывать и совершенствовать. Об этом глава правительства заявил во время итоговой пресс-конференции передает УНН.

Гройсман прокомментировал законопроект "Покупай украинское"

"Я поддерживаю, что надо покупать украинское, и платить украинцам. Надо создавать условия для поддержки национального продукта. Однако в отношении самого закона (законопроекта), то в нем есть много дискуссионных норм. Необходимо над ним поработать, чтобы он не нарушал международных обязательств Украины и не создавал коррупционные риски", - отметил Гройсман.

Как добавил он, надо выводить украинскую продукцию на внешние рынки, поддерживать выпуск украинских товаров. Необходимо создать в стране климат для развития предпринимателей, модернизировать производство.

"Я за то, чтобы мы лоббировали украинское", - отметил премьер.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 7206 "Покупай украинское, платы украинцам".

Законопроект предусматривает предоставление преимуществ украинцам производителям при осуществлении электронных закупок.

По мнению авторов документа, система государственных закупок ProZorro не учитывает всех условностей торгов, а окончательное решение часто принимается только на основе цены. В частности, согласно закону "О государственных закупках" закупка товара или услуги в ходе торгов на 70% зависит от его цены. Остальные факторы - 30% - неценовые (инновации, экологическая составляющая). Однако лишь 0,7% закупок проведены с использованием неценовых критериев, так как закупщики практически не используют возможность указывать другие критерии, кроме цены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина с начала года экспортировала меда на более 100 млн долларов

Авторы законопроекта № 7206 предлагают оставить такое же соотношение ценовых и неценовых критериев, однако сделать обязательным критерий местной составляющей на уровне не ниже 20%. Таким образом, при прочих равных условиях, победителем торгов будет не тот, кто предложил самую низкую цену, а тот, кто смог подтвердить местную составляющую товара или услуги.

Цель законопроекта - защита украинского производителя, помощь малому и среднему бизнесу. Однако, статистика Минэкономразвития свидетельствует о том, что более 99% участников и победителей в системе ProZorro - украинские компании. Учитывая это, подобное ограничение лишено смысла.

В пояснительной записке к закону говорится, что реализация законопроекта позволит сократить импорт на 4,4%, ускорить рост ВВП Украины на 1,1% и сократить уровень безработицы на 0,4% без затрат из бюджета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.42
Bitcoin
$78,927.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,568.53