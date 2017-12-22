Гройсман прокоментував законопроект "Купуй українське"

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підтримує те, що треба купувати українське та платити українцям, але переконаний, що проект закону треба доопрацьовувати та вдосконалювати. Про це глава Уряду заявив під час підсумкової прес-конференції передає УНН.