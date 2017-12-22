Гройсман прокоментував законопроект "Купуй українське"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підтримує те, що треба купувати українське та платити українцям, але переконаний, що проект закону треба доопрацьовувати та вдосконалювати. Про це глава Уряду заявив під час підсумкової прес-конференції передає УНН.
“Я підтримую, що треба купувати українське, та платити українцям. Треба створювати умови для підтримки національного продукту. Проте щодо самого закону (законопроекту), то в ньому є багато дискусійних норм. Необхідно над ним попрацювати, щоб він не порушував міжнародних зобов’язань України та не створював корупційні ризики”, — зазначив Гройсман.
Як додав він, треба виводити українську продукцію на зовнішні ринки, підтримувати випуск українських товарів. Необхідно створити в країні клімат для розвитку підприємців, модернізувати виробництво.
“Я за те, щоб ми лобіювали українське,” — наголосив прем’єр.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект № 7206 "Купуй українське, плати українцям".
Законопроект передбачає надання переваг українським виробникам при здійсненні електронних закупівель.
На думку авторів документа, система державних закупівель ProZorro не враховує всіх умовностей торгів, а остаточне рішення часто приймається тільки на основі ціни. Зокрема, відповідно до закону "Про державні закупівлі" закупівля товару або послуги в ході торгів на 70% залежить від його ціни. Решта ж фактори - 30% - нецінові (інновації, екологічна складова). Однак лише 0,7% закупівель проведені з використанням нецінових критеріїв, так як закупівельники практично не використовують можливість вказувати інші критерії, крім ціни.
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Автори законопроекту № 7206 пропонують залишити таке ж співвідношення цінових і нецінових критеріїв, проте зробити обов'язковим критерій місцевої складової на рівні не нижче 20%. Таким чином, при інших рівних умовах, переможцем торгів буде не той, хто запропонував найнижчу ціну, а той, хто зміг підтвердити місцеву складову товару або послуги.
Мета законопроекту - захист українського виробника, допомога малому і середньому бізнесу. Однак, статистика Мінекономрозвитку свідчить про те, що більше 99% учасників та переможців в системі ProZorro - українські компанії. З огляду на це, подібне обмеження позбавлене сенсу.
У пояснювальній записці до закону йдеться, що реалізація законопроекту дозволить скоротити імпорт на 4,4%, прискорити зростання ВВП України на 1,1% і скоротити рівень безробіття на 0,4% без витрат з бюджету.