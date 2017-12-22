Гройсман об авто на еврономерах: закон должен быть один для всех

"Закон должен быть один для всех. Должна действовать общая система растаможивания. Если ставки высокие, давайте обсуждать это. Но когда машины завозятся незаконно, этого не должно быть", - подчеркнул он.

Как уточнил В.Гройсман, сейчас в парламенте обсуждают эту проблему.

"Мы никоим образом не хотим ущемлять права автомобилистов, но все должны быть в одинаковых условиях", - резюмировал глава правительства.

Как сообщал УНН, в Министерстве внутренних дел выразили обеспокоенность ростом числа автомобилей на еврономерах, но считают, что эту проблему должно решать Министерство финансов.