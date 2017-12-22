Гройсман об авто на еврономерах: закон должен быть один для всех
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Украине должна действовать общая система растаможки автомобилей, и все должны придерживаться закона. Об этом заявил председатель правительства Владимир Гройсман во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Закон должен быть один для всех. Должна действовать общая система растаможивания. Если ставки высокие, давайте обсуждать это. Но когда машины завозятся незаконно, этого не должно быть", - подчеркнул он.
Как уточнил В.Гройсман, сейчас в парламенте обсуждают эту проблему.
"Мы никоим образом не хотим ущемлять права автомобилистов, но все должны быть в одинаковых условиях", - резюмировал глава правительства.
Как сообщал УНН, в Министерстве внутренних дел выразили обеспокоенность ростом числа автомобилей на еврономерах, но считают, что эту проблему должно решать Министерство финансов.