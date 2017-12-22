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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Гройсман про авто з єврономерами: закон має бути один для всіх

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Україні має діяти загальна система розмитнення автомобілів і всі мають дотримуватися закону. Про це заявив голова уряду Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент УНН.

Гройсман про авто з єврономерами: закон має бути один для всіх

“Закон має бути один для всіх. Має діяти загальна система розмитнення. Якщо ставки високі, давайте обговорювати це. Але коли машини завозяться незаконно, цього не має бути”, — наголосив він.

Як уточнив В.Гройсман, зараз у парламенті обговорюють цю проблему.

“Ми жодним чином не хочемо утискати права автомобілістів, але всі мають бути в однакових умовах”, — резюмував глава уряду.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві внутрішніх справ висловили занепокоєння зростанням кількості автомобілів з єврономерами, але вважають, що цю проблему має вирішувати Міністерство фінансів.

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