Гройсман про авто з єврономерами: закон має бути один для всіх
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Україні має діяти загальна система розмитнення автомобілів і всі мають дотримуватися закону. Про це заявив голова уряду Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент УНН.
“Закон має бути один для всіх. Має діяти загальна система розмитнення. Якщо ставки високі, давайте обговорювати це. Але коли машини завозяться незаконно, цього не має бути”, — наголосив він.
Як уточнив В.Гройсман, зараз у парламенті обговорюють цю проблему.
“Ми жодним чином не хочемо утискати права автомобілістів, але всі мають бути в однакових умовах”, — резюмував глава уряду.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві внутрішніх справ висловили занепокоєння зростанням кількості автомобілів з єврономерами, але вважають, що цю проблему має вирішувати Міністерство фінансів.