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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60565 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73285 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76179 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106558 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Гройсман попросил Москаля извиниться за его высказывания относительно Супрун

Гройсман попросил Москаля извиниться за его высказывания относительно Супрун

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел телефонный разговор с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем по поводу его оскорбительных слов в сторону и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом премьер-министр Украины написал в сети Facebook, передает УНН.

"Сегодня утром состоялся телефонный разговор с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем. Сказал ему, что считаю: он должен найти в себе силы публично извиниться перед и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес. Такое поведение недопустимо для чиновника и мужчины. Она не украшает мужчину", - написал глава правительства.

Добавим, что ранее председатель Закарпатской ОГА в нецензурной форме высказался по и.о. министра здравоохранения У.Супрун. Так, во время заседания Закарпатской областной государственной администрации Г.Москаль с использованием оскорбительного слова прокомментировал заявление и.о. министра здравоохранения У.Супрун относительно неправильно завезенных из Венгрии вакцин.

Как ранее сообщалось, Венгрия выделила для Закарпатья 8000 вакцин от кори.

Напомним, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль ранее заявил, что здание Общества венгерской культуры Закарпатья пытались поджечь двое членов праворадикальной партии одной из стран ЕС.

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