Гройсман попросил Москаля извиниться за его высказывания относительно Супрун

"Сегодня утром состоялся телефонный разговор с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем. Сказал ему, что считаю: он должен найти в себе силы публично извиниться перед и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес. Такое поведение недопустимо для чиновника и мужчины. Она не украшает мужчину", - написал глава правительства.

Добавим, что ранее председатель Закарпатской ОГА в нецензурной форме высказался по и.о. министра здравоохранения У.Супрун. Так, во время заседания Закарпатской областной государственной администрации Г.Москаль с использованием оскорбительного слова прокомментировал заявление и.о. министра здравоохранения У.Супрун относительно неправильно завезенных из Венгрии вакцин.

Как ранее сообщалось, Венгрия выделила для Закарпатья 8000 вакцин от кори.

Напомним, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль ранее заявил, что здание Общества венгерской культуры Закарпатья пытались поджечь двое членов праворадикальной партии одной из стран ЕС.