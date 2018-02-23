Гройсман попросив Москаля вибачитись за його висловлення щодо Супрун

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів телефону розмову з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем з приводу його образливих слів в бік в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Про це прем’єр-міністр України написав в мережі Facebook, передає УНН.

“Сьогодні зранку мав телефонну розмову з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем. Сказав йому, що вважаю: він має знайти в собі сили публічно вибачитися перед в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун за образливі слова на її адресу. Така поведінка неприпустима для високопосадовця і мужчини. Вона не прикрашає чоловіка”, — написав голова уряду.

Додамо, що раніше голова Закарпатської ОДА в нецензурній формі висловився щодо в.о. міністра охорони здоров’я У.Супрун. Так, під час засідання Закарпатської обласної державної адміністрації Г.Москаль з використанням образливого слова прокоментував заяву в.о. міністра охорони здоров’я У.Супрун щодо неправильно завезених з Угорщини вакцин.

Як раніше повідомлялось, Угорщина виділила для Закарпаття 8000 вакцин від кору.

Нагадаємо, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль раніше заявив, що будівлю Товариства угорської культури Закарпаття намагалися підпалити двоє членів право-радикальної партії однієї з країн ЄС.

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