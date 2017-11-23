Гройсман пообещал украинцам дешевый газ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. К 2020 году Украина должна нарастить добычу собственного газа в 20 млрд кубометров, что позволит избавиться импорта топлива и обеспечит снижение цен на газ внутри страны. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил после посещения нескольких скважин госкомпании "Укргаздобыча" в Полтавской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"По итогам этого года мы выходим на 15,2 млрд кубометров, и ставим задачу к 2020 году выйти на добычу 20 млрд кубометров. Это обеспечит Украине энергетическую независимость и позволит не только избавиться импорта топлива, как фактора влияния на Украину, но и обеспечит снижение цен на газ внутри страны. Таким образом, украинцы получат доступ к дешевому газу", - подчеркнул Премьер.
Кроме того, В.Гройсман обратил внимание на то, что правительство настроено на полную демонополизацию и построение прозрачного рынка газа в Украине.
"Меня интересует прозрачность рынка газа и формирования справедливой цены (на топливо внутри страны)", - отметил он.
Добавим, задачи по демонополизации и формированию эффективного топливного рынка возложено на членов недавно назначенного Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины" - как крупнейшей энергокомпании страны.
Напомним, благодаря энергосбережению и альтернативным источникам энергии Украины удалось сэкономить 7,2 млрд кубометров газа с 2014 года.