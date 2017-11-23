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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 49905 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 30652 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 42791 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 54298 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 109380 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113085 просмотра

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10 марта, 15:15 • 137514 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107248 просмотра

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Гройсман пообещал украинцам дешевый газ

Гройсман пообещал украинцам дешевый газ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. К 2020 году Украина должна нарастить добычу собственного газа в 20 млрд кубометров, что позволит избавиться импорта топлива и обеспечит снижение цен на газ внутри страны. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил после посещения нескольких скважин госкомпании "Укргаздобыча" в Полтавской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"По итогам этого года мы выходим на 15,2 млрд кубометров, и ставим задачу к 2020 году выйти на добычу 20 млрд кубометров. Это обеспечит Украине энергетическую независимость и позволит не только избавиться импорта топлива, как фактора влияния на Украину, но и обеспечит снижение цен на газ внутри страны. Таким образом, украинцы получат доступ к дешевому газу", - подчеркнул Премьер.

Кроме того, В.Гройсман обратил внимание на то, что правительство настроено на полную демонополизацию и построение прозрачного рынка газа в Украине.

"Меня интересует прозрачность рынка газа и формирования справедливой цены (на топливо внутри страны)", - отметил он.

Добавим, задачи по демонополизации и формированию эффективного топливного рынка возложено на членов недавно назначенного Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины" - как крупнейшей энергокомпании страны.

Напомним, благодаря энергосбережению и альтернативным источникам энергии Украины удалось сэкономить 7,2 млрд кубометров газа с 2014 года.

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