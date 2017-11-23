Гройсман пообіцяв українцям дешевий газ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. До 2020 року Україна має наростити видобуток власного газу до 20 млрд кубометрів, що дозволить позбутися імпорту палива і забезпечить зниження цін на газ всередині держави. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив після відвідування кількох свердловин держкомпанії “Укргазвидобування” на Полтавщині, передає УНН із посиланням на прес-службу Кабміну.
“За підсумками цього року ми виходимо на 15,2 млрд кубометрів, і ставимо завдання до 2020 року вийти на видобуток 20 млрд кубометрів. Це забезпечить Україні енергетичну незалежність та дозволить не лише позбутися імпорту палива, як фактору впливу на Україну, але й забезпечить зниження цін на газ всередині держави. Отже, українці отримають доступ до дешевого газу”, — наголосив Прем’єр.
Крім того, В.Гройсман звернув увагу на те, що уряд налаштований на повну демонополізацію і побудову прозорого ринку газу в Україні.
“Мене цікавить прозорість ринку газу і формування справедливої ціни (на паливо всередині країни)”, — зауважив він.
Додамо, завдання щодо демонополізації та формування ефективного паливного ринку покладено на членів новопризначеної Наглядової Ради НАК “Нафтогаз України” — як найбільшої енергокомпанії держави.
Нагадаємо, завдяки енергозбереженню та альтернативним джерелам енергії Україні вдалося зекономити 7,2 млрд кубометрів газу з 2014 року.